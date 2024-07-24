«Современные войны носят тотальный характер»: Залужный впервые выступил в качестве посла Украины в Британии

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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил в качестве украинского посла в Британии. Выступление состоялось на конференции, организованной RUSI – Королевским институтом оборонных исследований.

Напомним, что несколько месяцев назад Залужный был вынужден уйти в отставке с поста главнокомандующего вооружёнными силами Украины. Произошло это после ряда его критических заявлений в адрес политического руководства страны. В частности, Залужный заявлял о том, что наличествующими силами и средствами невозможно добиться решения тех задач, которые перед украинской армией ставятся.

Теперь Залужный в почётной ссылке – подальше от Киева, однако под полным контролем со стороны англосаксонских спонсоров войны против России.

Выступая на конференции в Британии, Залужный вновь призвал «сосредоточиться на поддержке Украины». По его словам, современные войны имеют «характер тотальных, а потому усилий одной только армии для успеха недостаточно».

Посол Украины в Соединённом королевстве:

Нужны усилия общества в целом. Политики должны провести мобилизацию общества.

Напомним, что как минимум с начала текущего года на Украине стала обсуждаться тема о том, что Запад вполне может сделать ставку на Залужного, заменив им Зеленского в президентском кресле. Зеленский, чувствуя угрозу для себя, начал использовать подконтрольные говорящие головы (например, депутата Безуглую) для критики главкома. После этого Залужный был «почётно» отправлен в отставку, а теперь начал исполнение посольских обязанностей в Лондоне. При этом сам Залужный часто заявлял, что политических амбиций у него нет.