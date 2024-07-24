Войти
ИнВоен Info

Концерн Rheinmetall совершенствует солдатскую экипировку

169
0
0
Концерн Rheinmetall совершенствует солдатскую экипировку
Концерн Rheinmetall совершенствует солдатскую экипировку.
Источник изображения: invoen.ru

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall берет пример с мира спорта, продолжая модернизацию своей солдатской системы Gladius 2.0, которая связывает личный состав, оружие, транспортные средства и датчики на цифровом поле боя.

Концерн объединяется с австрийской компанией QUS Body Connected для добавления в уравнение биометрических данных. Считается, что это позволит подразделениям отслеживать физическое состояние отдельных солдат, что может стать решающим фактором при принятии решений в бою.

По словам директора по цифровым технологиям концерна Rheinmetall Тимо Хааса, в будущем «биомониторинг станет играть важную роль для солдат, позволяя  оптимизировать их боевую готовность. С учетом оцифровки данные, поддерживаемые искусственным интеллектом, могут внести важный вклад в принятие тактических решений на более высоких уровнях командования».

Цель совместного проекта – иметь возможность комбинировать биометрические данные, такие как частота сердечных сокращений и дыхания, с внешними параметрами, такими как температура.

Концерн Rheinmetall оцифровывает солдата будущего

В 2017 году концерн Rheinmetall представил последнюю версию системы Gladius (латинское слов, обозначает короткий меч, который римские легионеры использовали на протяжении нескольких столетий). Это модульная система, которую можно настроить для различных ролей (подробнее читайте тут)

В частности, версия для легкой пехоты строится вокруг легкого бронетранспортера. В комплект входит радиоприемник для передачи голоса и данных, а также GPS-слежения, гарнитура и устройство конечного пользователя, которым может быть планшет, смартфон или умные часы. Руководство Rheinmetall заявляет, что целью является повышение осведомленности солдата о ситуации, мобильности и гибкости, уровней защиты, возможностей связи и взаимодействия в звене «датчик-стрелок».

Солдатские системы от концерна RheinmetallИ используют бундесвер и ВС Канады. На оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже компания демонстрировала свою цифровую концепцию бригады. В неё входит Gladius 2.0, а также цифровое тактическое ядро от ее партнера компании blackned GmbH, которое включает в себя новые приложения для управления боем и обучения.

Армия США также разрабатывает аналогичные цифровые системы для своих подразделений. Армейская наука и отраслевые партнеры работают над ключевой концепцией, которая с помощью искусственного интеллекта и автономии должна улучшить процесс принятия решений в войсках без исключения человеческого фактора.

Армия называет этот процесс «Солдат как система». Идея заключается в использовании компьютерных сетей и алгоритмов для интеграции разрозненных систем, которыми управляют солдаты. Это означает, что единая электронная архитектура объединит очки ночного видения, индивидуальное оружие, носимые компьютеры и портативные устройства.

Однин из подрядчиков, с которым сотрудничает армия США – консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton, которая работает над тем, что она называет решениями «цифрового воина» (Digital Warrior). Фирма заявляет, что разработала «ориентированную на бойцов взаимосвязанную платформу датчиков, оборудования и вооружения для быстрого представления нужных данных в нужное время».

По материалам ресурса warriormaven.com

 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
США
Компании
Rheinmetall
Проекты
Hamilton
ИТ
Похожие новости
22.04.2019
"Умные" технологии для голубых беретов
03.12.2012
Интегрированное поле боя
06.07.2010
Основные проекты Франции в области разработки беспилотных летательных аппаратов
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:23
  • 2888
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 01:12
  • 1307
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.07 22:24
  • 2
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 23.07 22:03
  • 155
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 23.07 21:13
  • 27
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 23.07 18:49
  • 18
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 23.07 16:24
  • 2
«Подставили под камеры российских дронов»: западные эксперты обвинили украинских военных в «легкомысленном походе к применению САУ Archer в чистом поле»
  • 23.07 15:55
  • 1
«100-процентная точность огня»: США испытали южнокорейскую ракету Poniard
  • 23.07 12:38
  • 0
Беларусь возрождает авиастроение
  • 23.07 11:10
  • 2
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 23.07 10:38
  • 1
Вероятные направления украинского «контрнаступа-2025»
  • 23.07 10:36
  • 1
Китай и Россия потихоньку создают конкурента НАТО (Bloomberg, США)
  • 23.07 09:27
  • 1
План США в отношении Черного моря – Кавказа (Cumhuriyet, Турция)
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной