Концерн Rheinmetall совершенствует солдатскую экипировку.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall берет пример с мира спорта, продолжая модернизацию своей солдатской системы Gladius 2.0, которая связывает личный состав, оружие, транспортные средства и датчики на цифровом поле боя.

Концерн объединяется с австрийской компанией QUS Body Connected для добавления в уравнение биометрических данных. Считается, что это позволит подразделениям отслеживать физическое состояние отдельных солдат, что может стать решающим фактором при принятии решений в бою.

По словам директора по цифровым технологиям концерна Rheinmetall Тимо Хааса, в будущем «биомониторинг станет играть важную роль для солдат, позволяя оптимизировать их боевую готовность. С учетом оцифровки данные, поддерживаемые искусственным интеллектом, могут внести важный вклад в принятие тактических решений на более высоких уровнях командования».

Цель совместного проекта – иметь возможность комбинировать биометрические данные, такие как частота сердечных сокращений и дыхания, с внешними параметрами, такими как температура.

Концерн Rheinmetall оцифровывает солдата будущего

В 2017 году концерн Rheinmetall представил последнюю версию системы Gladius (латинское слов, обозначает короткий меч, который римские легионеры использовали на протяжении нескольких столетий). Это модульная система, которую можно настроить для различных ролей (подробнее читайте тут)

В частности, версия для легкой пехоты строится вокруг легкого бронетранспортера. В комплект входит радиоприемник для передачи голоса и данных, а также GPS-слежения, гарнитура и устройство конечного пользователя, которым может быть планшет, смартфон или умные часы. Руководство Rheinmetall заявляет, что целью является повышение осведомленности солдата о ситуации, мобильности и гибкости, уровней защиты, возможностей связи и взаимодействия в звене «датчик-стрелок».

Солдатские системы от концерна RheinmetallИ используют бундесвер и ВС Канады. На оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже компания демонстрировала свою цифровую концепцию бригады. В неё входит Gladius 2.0, а также цифровое тактическое ядро от ее партнера компании blackned GmbH, которое включает в себя новые приложения для управления боем и обучения.

Армия США также разрабатывает аналогичные цифровые системы для своих подразделений. Армейская наука и отраслевые партнеры работают над ключевой концепцией, которая с помощью искусственного интеллекта и автономии должна улучшить процесс принятия решений в войсках без исключения человеческого фактора.

Армия называет этот процесс «Солдат как система». Идея заключается в использовании компьютерных сетей и алгоритмов для интеграции разрозненных систем, которыми управляют солдаты. Это означает, что единая электронная архитектура объединит очки ночного видения, индивидуальное оружие, носимые компьютеры и портативные устройства.

Однин из подрядчиков, с которым сотрудничает армия США – консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton, которая работает над тем, что она называет решениями «цифрового воина» (Digital Warrior). Фирма заявляет, что разработала «ориентированную на бойцов взаимосвязанную платформу датчиков, оборудования и вооружения для быстрого представления нужных данных в нужное время».

По материалам ресурса warriormaven.com