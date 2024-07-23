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В зоне СВО рассказали об обходе «Ланцетом» зарубежных систем РЭБ

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Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com.

Боец из зоны СВО: беспилотник «Ланцет» успешно обходит иностранные системы РЭБ

Ударно-разведывательный беспилотник «Ланцет», применяемый российской армией в зоне специальной военной операции (СВО), успешно обходит иностранные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил боец подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр».

По его словам, беспилотник, применяемый в контрбатарейной борьбе, «показал себя эффективно за всю спецоперацию, поэтому применяется по сей день и будет применяться». «Зачастую все системы РЭБ противника иностранного образца, которые пытаются они модернизировать, он обходит. Обходит и все-таки поражает цель», — сказал российский боец.

Ранее портал Lost Armour подсчитал, что Вооруженные силы России применили более двух тысяч дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения СВО.

В июне издание Forbes писало, что Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне проведения СВО.

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