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На Западе сочли тревожным увеличение численности одного российского вооружения в зоне СВО

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Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com
Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com.

Forbes: в мае Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне СВО

В мае Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило западное издание Forbes.

Авторы публикации указали на то, что беспилотник-камикадзе стал одним из самых эффективных вооружений в конфликте на Украине. «Такое увеличение численности "Ланцетов" вызывает тревогу», — считают журналисты.

В материале уточняется, что дрон неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам противовоздушной обороны и другим вооружениям.

Ранее портал Lost Armour сообщил, что Вооруженные силы России установили рекорд по количеству ударов, нанесенных дронами-камикадзе «Ланцет» за месяц. В мае сообщалось о более 300 эпизодах применения этих аппаратов, а общее число подтвержденных случаев их использования составило 1833.

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