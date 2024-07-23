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ТАСС

На Украине официальный рынок труда за два года сократился на 2,5 млн человек

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В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина.
Источник изображения: © РИА Новости / Марина Лысцева

Как отметила замминистра экономики Татьяна Бережная, для обеспечения роста ВВП на 7% до 2030 года стране потребуется дополнительно 4,5 млн работников

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число официально трудоустроенных граждан на рынке труда на Украине сократилось в 2023 году на 2,5 млн человек по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило министерство экономики страны.

"Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, для обеспечения роста ВВП на 7% до 2030 года Украине потребуется дополнительно 4,5 млн работников.

На Украине из-за мобилизации возник масштабный дефицит кадров. В конце апреля Европейская бизнес-ассоциация опубликовала результаты опроса, согласно которым 74% компаний страны сегодня испытывают нехватку необходимых специалистов, еще 17% представителей бизнеса сталкиваются с этой проблемой частично. Наиболее остро она ощущается в сферах, где в основном заняты мужчины. В то же время глава комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявлял, что в стране почти 600 тыс. мужчин призывного возраста имеют бронь. Председатель комитета также добавил, что на Украине в настоящий момент насчитывается около 2 млн 620 тыс. официально трудоустроенных лиц призывного возраста. 

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Украина
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