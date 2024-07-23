"Калашников": выпуск военной и гражданской продукции вырос на 50% за первое полугодие

ЦАМТО, 22 июля. Выручка АО "Концерн "Калашников" по итогам первого полугодия выросла на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Произведено продукции военного и гражданского назначения на 50% больше, чем годом ранее.

Наблюдается рост по всем направлениям: от увеличения объемов выпуска изделий военного назначения до сопутствующей нагрузки на станкостроительное и инструментальное производства.

Дивизион оружейного производства вошел во второе полугодие с новыми дополнительными контрактами. В дивизионе станкостроения увеличились объемы заказов от внешних покупателей на 13%, в том числе наблюдается стабильный интерес к станкам 250ИТВМ. Относительно аналогичного периода прошлого года в первом полугодии станков 250ИТВМ собрали почти в два раза больше. В дивизионе спецтехники планы отгрузки изделий в рамках гособоронзаказа выполнены на 100%, ведется активная эксплуатация новых производственных участков, где только с начала года запущено в работу несколько десятков единиц нового оборудования.

В рамках глубокой модернизации продолжается обновление парка станков во всех подразделениях предприятия, открываются новые автоматические участки в дивизионах оружейного производства и спецтехники, идет плановая масштабная реконструкция социально-бытовых помещений для сотрудников.

Как отметил управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Андрей Барышников, "добиться выполнения полугодового плана при частичном дефиците персонала удалось благодаря эффективному операционному управлению и высокой личной ответственности за конечный производственный результат коллектива предприятия".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".