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F-35 получит одноразовые ловушки-приманки

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Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters.

F-35 получит одноразовые радиолокационные ловушки-приманки BriteCloud

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II получит одноразовые радиолокационные ловушки-приманки BriteCloud. Об этом пишет издание TWZ.

Ловушка размером с банку из-под газировки может отстреливаться сигнальной ракетницей и предназначена для обмана радаров систем противовоздушной обороны и систем наведения ракет класса «воздух-воздух» противника. Производитель BriteCloud — компания Leonardo, с которой Командование авиационных систем Военно-морских сил США заключило контракт на поставку 1000-2000 единиц BriteCloud в год. Срок исполнения контракта — с 2025 по 2027 годы.

Ранее издание сообщило, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Leonardo
Проекты
БПЛА
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