В США разработали высокоточного «Зевса»

В США испытали высокоточную ракету Zeus с автоматическим распознаванием целей

Американская компания Aeon провела успешные испытания высокоточной системы ракетного вооружения Zeus («Зевс»). Разработка способна автоматически распознавать цели, сообщает Army Recognition.

Испытания провели в середине июля. Компания опубликовала ролик, демонстрирующий старт ракеты с наземной пусковой установки. Отмечается, что способность «Зевса» автоматически находить цели позволит сократить время поражения и оперативно реагировать на новые угрозы.

«Система отличается экономичностью, малым весом и возможностями массового производства. Эти характеристики делают Zeus универсальным решением для платформ воздушного, наземного и морского базирования, повышая его адаптивность к различным боевым сценариям», — говорится в сообщении.

Ранее в июле в компании MBDA спрогнозировали бум производства ударных ракет большой дальности, который ожидает Европу. В прошлом месяце компания, выпускающая крылатые ракеты SCALP, Storm Shadow и Taurus, представила крылатую ракету Land Cruise Missile (LCM) с дальностью полета более 1000 километров.