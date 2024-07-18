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Оборонная компания спрогнозировала бум ударных ракет большой дальности в Европе

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Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters.

MBDA: Европу ожидает бум производства ударных ракет большой дальности

В европейской компании MBDA прогнозируют, что Европу ожидает бум производства ударных ракет большой дальности. Об этом пишет Defense News.

Издание пишет, что в июне MBDA на выставке Eurosatory под Парижем представила крылатую ракету Land Cruise Missile (LCM) дальностью полета более 1000 километров, предназначенную для удара по наземным целям глубоко в тылу потенциального противника.

Defense News напоминает, что сегодня оборонная компания производит ракеты воздушного базирования Scalp, Storm Shadow и Taurus. Сама MBDA — совместное предприятие компаний Airbus, BAE Systems и Leonardo с подразделениями в Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Ранее Германия, Франция, Италия и Польша захотели разработать новые крылатые ракеты большой дальности. По информации источника немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), такие ракеты смогут поражать цели на территории России и долетать до Москвы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Польша
Россия
Франция
Продукция
SCALP
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
MBDA
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