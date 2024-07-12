Страны НАТО захотели разработать дальнобойные крылатые ракеты. Куда они смогут долететь в России?

FAZ: ФРГ, Франция, Италия и Польша хотят разработать дальнобойные ракеты

Четыре европейские страны НАТО — Германия, Франция, Италия и Польша — захотели разработать новые крылатые ракеты большой дальности.

По информации источника немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), такие ракеты смогут поражать цели на территории России и долетать до Москвы.

Новая ракета может стать крылатой или баллистической

Министры обороны четырех указанных стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать подобное высокоточное дальнобойное оружие, способное точно поражать цели, что известно под названием Deep Precision Strike. Однако пока документ содержит лишь общие формулировки и указано лишь намерение развивать этот тип вооружения.

Декларация подразумевает создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров. Это может быть либо крылатая ракета, либо баллистическая со способностью развивать сверхзвуковую скорость.

Storm Shadow. Источник: Lewis Joly / AP

При этом власти ФРГ ожидают, что к проекту разработки ракет присоединится Великобритания при новом правительстве.

Пока в распоряжении Вооруженных сил Германии имеется только крылатая ракета Taurus, которая запускается с истребителей и может пролетать более 500 километров.

Франция назвала ракету сдерживающей

Выступая на полях саммита НАТО в Вашингтоне после подписания декларации, министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что новая ракета призвана служить сдерживающим фактором. По его словам, первый проект оружия может быть представлен к концу года, а технические характеристики, в том числе дальность полета, будут более подробно проработаны позднее.

«Идея в том, чтобы сделать проект разработки как можно более открытым», — сказал он и предположил, что новое лейбористское правительство Великобритании могло бы присоединиться к проекту. «Он имеет ценность в том числе и на бюджетном уровне, поскольку позволяет компенсировать различные расходы», — добавил Лекорню.

К разработке могут привлечь дочернюю компанию Airbus

Неназванный военный источник Reuters сообщил, что новая ракета может иметь дальность полета до 2000 километров, чтобы соответствовать требованиям НАТО.

Франция предложила создать ее на основе модификации своей морской крылатой ракеты MdCN (Missile de Croisiere Naval), производимой европейской оборонной компанией MBDA, которая также производит ракеты Taurus, Storm Shadow и Scalp. MBDA принадлежит компании Airbus.

Reuters указывает, что разработка ракеты с дальностью полета более 500 километров означает, что европейские союзники по НАТО фактически вновь запустят категорию оружия, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

США развернут дальнобойное оружие в ФРГ в 2026 году

Ранее стало известно, что США в 2026 году планируют начать развертывание дальнобойного оружия в Германии, чтобы «продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО». Оружие будет включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на размещение ракет в военном ключе. Он подчеркнул, что реакция российской стороны в этом случае будет «профессионально спокойной». Дипломат выразил уверенность, что Минобороны страны уже взяло данную угрозу в работу.