Войти
Lenta.ru

В Европе разработают ракеты большой дальности

113
0
0
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters.

FAZ: в Европе разработают ракеты большой дальности

В Европе намереваются разработать крылатые ракеты большой дальности, способные пролететь свыше тысячи километров. Об этом пишет немецкое издание FAZ.

Министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие, способное точно поражать цели противника, что известно под названием Deep Precision Strike. Однако пока указывается лишь намерение развивать этот тип систем вооружения.

Основной целью декларации является создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров для традиционного сдерживания России. Это может быть либо крылатая ракета, либо баллистическая со способностью развивать сверхзвуковую скорость. Пока что в распоряжении вооруженных сил Германии имеется только крылатая ракета Taurus, которая запускается с истребителей и может пролетать более 500 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Польша
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
03.04.2008
Сердечные разногласия
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
04.09.2007
МО Польши планирует закупить 120 легких бронированных патрульных машин
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых