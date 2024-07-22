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РИА Новости

В бундестаге сделали заявление о размещении ракет США в Германии

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Здание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Глава фракции СДПГ Мютцених: американские ракеты в ФРГ грозят эскалацией

МОСКВА, 20 июля/ Радио Sputnik. Размещение американских дальнобойных ракет на территории ФРГ грозит военной эскалацией, заявил глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха.

"Мы должны повысить нашу обороноспособность <…>, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением", – приводит его слова немецкое издание Die Zeit.

Мютцених, общаясь с журналистами медиагруппы Funke, отметил, что опасность непреднамеренной военной эскалации в случае размещения ракет достаточно велика.

Он также выразил непонимание тем, что только Германия должна размещать такие системы. Парламентарий призвал немецкое правительство увязать свое решение с предложениями по контролю над вооружениями.

Кроме того, Мютцених подчеркнул, что продолжит добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из Германии.

Пентагон ранее сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже размещенные в Европе.

Ранее радио Sputnik писало, как немецкий канцлер Олаф Шольц оценил план США разместить ракеты в ФРГ.

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Страны
Германия
США
Проекты
Ядерный щит
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