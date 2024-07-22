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НАСА оставило в силе контракт на запуск посадочного модуля Griffin на Луну

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Фото: ESA
Фото: ESA.

ArsTechnica: НАСА оставило в силе запуск посадочного модуля Griffin на Луну

НАСА оставило в силе контракт с компанией Astrobotic на запуск посадочного модуля Griffin, который должен был доставить на поверхность Луны ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER). Об этом сообщает ArsTechnica.

Издание пишет, что контракт НАСА с Astrobotic с 2020 года увеличился с 200 до 323 миллионов долларов, поскольку американское космическое агентство пожелало провести дополнительные испытания Griffin.

Ранее НАСА сообщило, что проект VIPER был отменен из-за перерасхода средств. В американском космическом агентстве допустили, что ровер, предназначенный для поиска льда и других ресурсов на в районе южного полюса Луны, может быть запущен позднее в рамках другой миссии.

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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Луна
Робот
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