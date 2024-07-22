В Пентагоне считают, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе РФ

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун подчеркнул, что на кону авторитет Соединенных Штатов, НАТО и всего Запада

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Прекращение оказания помощи Киеву со стороны США и их союзников будет означать, что победу в конфликте одержит Россия. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Я просто скажу, что, если мы коллективно прекратим поддержку Украины, [президент РФ Владимир] Путин одержит победу", - сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Браун отвечал на вопрос о возможности прекращения помощи Украине Вашингтоном в случае победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа. "Наш авторитет на кону. Это касается не только Соединенных Штатов, но и НАТО, Запада", - добавил он.

"Я думаю, важно, чтобы мы продолжили оказывать поддержку Украине. Также для того, чтобы не было разрастания конфликта", - подчеркнул Браун.