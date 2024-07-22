«НАТО уже сбросила Украине весь хлам»: Генерал ВСУ отметил, что страны Запада начали придерживать боевую технику для Киева

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Страны НАТО начали придерживать боевую технику, откладывая или перенося отправки на Украину, потому что «весь хлам» они уже сбросили, а более-менее нормальные вооружения нужны самим. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал прокомментировал заявление Зеленского о том, что Запад должен вооружить новые 14 бригад, сформированные совсем недавно. По словам Кривоноса, у западных стран таких возможностей нет, поскольку это очень большое количество бронетехники. Тем более, что за прошедшие два с половиной года Запад скинул Украине все старье, а новые поставки придерживают, не желая отдавать Киеву.

14 бригад – это где-то на уровне полутора тысяч боевых машин на уровне БМП/БТР и где-то порядка 300-400 танков. Это достаточно серьезная цифра для стран НАТО

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- заявил Кривонос.

Генерал отметил, что еще при Залужном ВСУ было вынуждено часть поставляемой техники отправлять назад, поскольку ее не было возможности даже восстановить. Но и отказываться от того «шлака», что скидывал Запад, Зеленский тоже не мог, потому что в этом случае не дали бы вообще ничего. Поступавшую технику, в большинстве случаев, приходилось приводить в порядок, чтобы она стала боеспособной.

Те, что не могли восстановить, отдавали назад. Это еще было во времена генерала Залужного, таких примеров более чем достаточно

- добавил Кривонос.

Стоит отметить, что генерал весьма активно критикует Зеленского и его окружение за происходящее на фронте и неспособность повлиять на ситуацию в целом.