Войти
Военное обозрение

«НАТО уже сбросила Украине весь хлам»: Генерал ВСУ отметил, что страны Запада начали придерживать боевую технику для Киева

151
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО начали придерживать боевую технику, откладывая или перенося отправки на Украину, потому что «весь хлам» они уже сбросили, а более-менее нормальные вооружения нужны самим. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал прокомментировал заявление Зеленского о том, что Запад должен вооружить новые 14 бригад, сформированные совсем недавно. По словам Кривоноса, у западных стран таких возможностей нет, поскольку это очень большое количество бронетехники. Тем более, что за прошедшие два с половиной года Запад скинул Украине все старье, а новые поставки придерживают, не желая отдавать Киеву.

14 бригад – это где-то на уровне полутора тысяч боевых машин на уровне БМП/БТР и где-то порядка 300-400 танков. Это достаточно серьезная цифра для стран НАТО

,

- заявил Кривонос.

Генерал отметил, что еще при Залужном ВСУ было вынуждено часть поставляемой техники отправлять назад, поскольку ее не было возможности даже восстановить. Но и отказываться от того «шлака», что скидывал Запад, Зеленский тоже не мог, потому что в этом случае не дали бы вообще ничего. Поступавшую технику, в большинстве случаев, приходилось приводить в порядок, чтобы она стала боеспособной.

Те, что не могли восстановить, отдавали назад. Это еще было во времена генерала Залужного, таких примеров более чем достаточно

- добавил Кривонос.

Стоит отметить, что генерал весьма активно критикует Зеленского и его окружение за происходящее на фронте и неспособность повлиять на ситуацию в целом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
16.11.2006
Украинские военные обменяются с польскими коллегами опытом технического обеспечения действий боевой авиации
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
09.11.2006
Прогнозный объем экспорта вооружений Украины в 2006 году оценивается в $700 млн.
23.10.2006
Крах украинского ВПК в случае вступления в НАТО - это миф, вымышленный противниками евро-атлантической интеграции, - СНБО.
18.10.2006
Большая противоракетная игра
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу