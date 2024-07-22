Бывший финдиректор НАСА спрогнозировал цену за выведение килограмма груза на орбиту

Бывший финдиректор НАСА: цена выведения килограмма груза упадет до 1000 долларов

Благодаря многоразовой транспортной системе Starship компании SpaceX цена за выведение груза на околоземную орбиту упадет ниже тысячи долларов за килограмм, предрекли на страницах SpaceNews бывший финдиректор НАСА Грег Отри и научный сотрудник Техасского технологического университета Александр Уильям Солтер.

По их оценке, ракеты SpaceX ускорили революцию на рынке космических запусков, существенно удешевив доступ к низкой околоземной орбите.

«Еще в начале 2000-х годов вывод одного килограмма на низкую околоземную орбиту стоил почти 10 тысяч долларов. К 2015 году ракета Falcon 9 компании SpaceX могла сделать это за 2720 долларов. Сегодня запуск той же полезной нагрузки стоит всего 1500 долларов. С учетом интенсивной рыночной конкуренции и новой огромной ракеты Starship от SpaceX мы прогнозируем цены ниже 1000 долларов к концу десятилетия», — говорится в публикации.

Эксперты уверены, что последний раз подобное одновременное снижение стоимости и повышение производительности наблюдалось в случае интегральных микросхем, распространение которых привело к революции в области персональных компьютеров и интернета.

В марте издание со ссылкой на старшего вице-президента, главу бизнес-подразделения по легкой ракете Vega в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито сообщило, что легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с системой Starship американской компании SpaceX.