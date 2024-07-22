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Военное обозрение

Немецкая компания поставит националистам из «Кракена» партию «передовых» беспилотников MAUS

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставит Украине партию «передовых» беспилотников MAUS (DS-M-V1A1), немецкая компания Donaustahl получила разрешение на производство и экспорт данных БПЛА. Об этом сообщает Defence Blog.

Немецкая компания Donaustahl начинает поставку беспилотников MAUS на экспорт, первым получателем станет Украина, а вернее, националистический полк «Кракен», входящий в структуру ГУР МО Украины. Как заявили в компании, это поможет Киеву «укрепить обороноспособность» в условиях продолжающегося конфликта.

Особенностью этого беспилотника является деревянная рама, утяжелившая вес дрона на 10%, но снизившая стоимость ее производства по сравнению с другими материалами на 75%. Сам беспилотник позиционируется как универсальный, способный выполнять как разведывательные, так и ударные функции.

MAUS может быть адаптирован для доставки боеприпасов как днем, так и ночью, при необходимости он может быть оснащен инфракрасным/тепловизионным зрением. Его модульная система позволяет операторам настраивать беспилотник в соответствии с требованиями миссии и целевыми задачами.

- говорится в заявлении компании.

Когда начнутся поставки и какое количество данных дронов получит «Кракен» — сведений пока нет.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
БПЛА
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