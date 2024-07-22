Орбан заявил, что при победе Трампа на выборах наступит эпоха сторонников мира

Премьер-министр Венгрии также повторил основные выводы, сделанные им по итогам поездок на Украину и в Россию и изложенные в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связывает основные надежды на урегулирование украинского конфликта с возможной победой на предстоящих выборах в США и возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что такое развитие событий позволит взять верх сторонникам мира на Украине.

"После ноября (выборов в США - прим. ТАСС) наступит эпоха сторонников мира, и Европа должна думать о будущем", - утверждал глава правительства. Он подчеркнул, что это является одной из главных задач председательства Венгрии в Совете ЕС и именно эти цели преследовала его миротворческая миссия, в ходе которой он посетил со 2 по 11 июля Киев, Москву, Пекин, Вашингтон, а также поместье Трампа в штате Флорида.

Орбан также повторил основные выводы, сделанные им по итогам поездок на Украину и в Россию и изложенные в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю, которое 18 июля было опубликовано венгерским правительством. По его мнению, стороны конфликта "не хотят мира и верят, что эту войну можно выиграть". При этом каждая из сторон надеется, что время играет на нее и она получит преимущество, прежде чем начнутся мирные переговоры.

В связи с этим венгерский премьер полагает, что для урегулирования конфликта потребуются посреднические усилия ведущих мировых держав, в первую очередь США, Евросоюза и Китая. "Китайцы, европейцы и американцы могут добиться этого, они просто должны быть в состоянии обеспечить это", - подчеркнул Орбан.

В то же время он убежден, что рассчитывать на нынешнюю администрацию США во главе с Джо Байденом не приходится, поскольку она не изменит свою политику поддержки военных действий на Украине против России. В отличие от нее, считает венгерский премьер, Трамп выступает за мир и в случае победы на выборах 5 ноября сразу же предпримет посреднические усилия. Как отметил Орбан в письме Мишелю, для этого у экс-президента США уже есть продуманный план действий.