Озвучены новые планы о сведении МКС с орбиты

НАСА: МКС войдет в атмосферу через 12-18 месяцев после того, как ее покинут люди

Корабль United States Deorbit Vehicle (USDV) обеспечит вход Международной космической станции (МКС) в атмосферу Земли через 12-18 месяцев после того, как ее покинут люди. Новые планы о затоплении МКС озвучило НАСА. Об этом сообщает издание Space.

По словам заместитель руководителя программы МКС НАСА Даны Вайгель, буксир USDV опустит станцию до атмосферы через 12–18 месяцев после того, как она сойдет с рабочей орбиты (высотой 400 километров над уровнем моря). Руководитель уточнила, что люди покинут станцию за шесть месяце до того, как она окажется на орбите высотой 220 километров.

В июне издание SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля USDV, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты. Затопление МКС намечено на 2030-й, однако может быть перенесено, если партнеры по станции решат продолжить ее эксплуатацию.