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НАСА выделит SpaceX средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

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Фото: Joshua Conti / Us Space
Фото: Joshua Conti / Us Space.

SpaceX выделят средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для сведения Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты. Об этом сообщает SpaceNews.

SpaceX не представила подробностей о конструкции нового космического корабля. При этом известно, что она будет основана на уже существующем грузовике Dragon.

Затопление МКС намечено примерно на 2030 год, однако может быть перенесено, если партнеры по станции решат продолжить ее эксплуатацию. В этом случае USDV останется на Земле до тех пор, пока не потребуется.

В марте 2023-го издание сообщило, что США на создание буксира, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты, планируют потратить около одного миллиарда долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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