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ТАСС

Источник: SR Space первой из космических компаний РФ выйдет на pre-IPO в ближайшее время

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Гендиректор SR Space Олег Мансуров с макетом космического аппарата SR NET
Гендиректор SR Space Олег Мансуров с макетом космического аппарата SR NET.
Источник изображения: Екатерина Адамова/ ТАСС

Эта сделка станет дебютом нового инструментария Московской биржи, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российская частная компания SR Space в ближайшее время станет первой частной космической компанией РФ, вышедшей на рынок капитала. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорному процессу между компанией и Мосбиржей.

"Сейчас компания находится на финальной стадии подготовки к выходу на pre-IPO и мы ожидаем, что эта сделка станет дебютом нового инструментария Московской биржи", - сообщил собеседник агентства.

Московская биржа разработала pre-IPO платформу для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке. Ранее сообщалось, что первые размещения на платформе могут состояться в конце 2023 - начале 2024 года и будут доступны в приложении брокеров, через которых будут заключаться сделки. То есть компании, собирающиеся на pre-IPO, должны будут найти брокера, готового предложить их акции инвесторам. Московская биржа в свою очередь будет обеспечивать аналитическое покрытие.

Pre-IPO - внебиржевое размещение акций на рынке капитала, предшествующая полноценному выходу компании на биржу. 

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Страны
Россия
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