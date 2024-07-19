В ГД заявили, что морская стратегия Украины нужна Киеву для получения дотаций от Запада

В случае ослабления военного натиска со стороны Украины Владимир Зеленский перестанет быть нужным Западу и страны НАТО перестанут его поддерживать в качестве украинского лидера, считает депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Морская стратегия Украины нужна Киеву для получения новых дотаций от стран Запада, считает депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее был обнародован указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности страны. Основными задачами этой стратегии названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

"Это говорит о том, что Зеленский пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, тем самым побудить своих иностранных спонсоров на увеличение бессмысленных для них и жизненно важных для него дотаций с целью продолжения конфликта", - сказал Шеремет ТАСС.

По мнению депутата, в случае ослабления военного натиска со стороны Украины Зеленский перестанет быть нужным Западу и страны НАТО перестанут его поддерживать в качестве украинского лидера.