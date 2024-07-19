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Интерфакс-АВН

В МИД РФ не исключили развертывания ракет, в том числе с ядерным оснащением, в ответ на размещение ракет США в ФРГ

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С.Рябков
С.Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Москве не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение аналогичного американского оружия в Германии, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не исключаю никакие варианты", - сказал он журналистам в Москве.

Так Рябков прокомментировал слова германского министра обороны, сказавшего, что планируемое к размещению оружие США будет обычным, и ответил на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность размещения ракет в ядерном оснащении.

Замминистра заявил: "Дело в том, что по вине и ФРГ в том числе, но прежде всего, конечно, США, стоящих во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушения системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями. В этой ситуации, принимая в расчет совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опциональность".

"Это не угроза в чей бы то ни было адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - сказал Рябков.

Он заявил, что Калининградская область "давно привлекает болезненное внимание наших противников". "Мы гарантированно обеспечиваем ее безопасность, как и безопасность любого другого региона, любого субъекта РФ. Поэтому если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе, значит мы будем реагировать в плане компенсационных мер; таким способом, который сочтем наиболее приемлемым", - сказал Рябков.

Он сказал: "Ничто не предопределено и, в том числе, нет предопределенности и дальнейшего наращивания эскалации . Пока, к сожалению, Запад под надуманными предлогами, в поисках поводов что-то такое вновь нам приписать с точки зрения посягательств на его безопасность, идет именно по этому эскалационному пути. Это прискорбно, но нас это не остановит с точки зрения решения задач своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов Федерации, которые вернулись в Россию после известных событий".

"Калининград - не исключение в плане нашей стопроцентной решимости сделать все, что нужно, для того, чтобы отбросить тех, кто вынашивает, возможно, агрессивные замыслы и кто пытается нас провоцировать на некие шаги, нежелательные для кого бы то ни было и чреватые дальнейшими осложнениями, но тем не менее, видимо, в какой-то мере устраивающие вот эту группу, - лиц, задающих тон в Берлине", - сказал замминистра.

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