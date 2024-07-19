Войти
Lenta.ru

На Сахалине покажут гибридный дрон «Зет»

197
0
0
Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости.

«Аэротэк» покажет дрон «Зет» с дальностью полета 30 километров на Сахалине

Прототип беспилотника «Зет», который объединяет преимущества FPV-квадрокоптеров и дронов вертикального взлета и посадки (Vertical Take Off and Landing, VTOL), покажут в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» на Сахалине. Об этом сообщили в компании-разработчике «Аэротэк», передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе интенсива состоится испытательный полет аппарата. «Эта конструкторская разработка объединяет в себе преимущества FPV-коптера и VTOL, при этом минимизируя их недостатки. Аппарат отличается необычной формой, это гибрид, и за счет своей формы и формы крыла при той же мощности мотора дальность его полета значительно увеличивается и достигает 30 километров при полезной нагрузке до семи килограммов», — сообщили в организации.

В компании добавили, что «Зет» отличается простотой и надежностью конструкции, а также высокой метеоустойчивостью. Беспилотнику не нужна катапульта и взлетная полоса. При этом операторы смогут управлять дроном без специального обучения. Большая часть компонентов изделия российского производства, а в будущем «Аэротэк» планирует довести этот показатель до ста процентов.

По словам разработчиков, модель дрона масштабируема до размеров аэротакси. Сейчас прототип может нести до 3,5 килограмма груза. Крейсерская скорость изделия составляет 80 километров в час, а высота полета — до двух километров. Также компания работает над увеличенной версией изделия с грузоподъемностью десять килограммов. «Зет» можно использовать для разведки и корректировки высокоточных боеприпасов, а также в сельском хозяйстве.

Ранее в июле стало известно, что в России разработали одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника. «Воган» развивает скорость около 200 километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
06.11.2006
На авиасалоне в Китае МНПК "Авионика" впервые представляет за рубежом новые системы управления для истребителей Су-35 и МиГ-29К/КУБ
02.11.2006
Россия поставит малоразмерные двигатели для индийских БЛА "Лакшья"
01.11.2006
Компания Сухой начинает "осторожно продвигать" Су-35 на китайский рынок
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:00
  • 2711
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.07 04:46
  • 2
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 19.07 03:46
  • 1
Генерала Шамарина отстранили от должности
  • 19.07 03:34
  • 1
Глава ЕК назвала безопасность Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС
  • 19.07 03:27
  • 1
ЕС, США, Китай как посредники в урегулировании на Украине. Главное из письма Орбана Мишелю
  • 19.07 03:07
  • 1
Из Европы хотят сделать военную крепость
  • 18.07 21:11
  • 1
Ответ на текст "До войны Запада с Россией осталось пять лет".
  • 18.07 20:15
  • 65
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.07 17:32
  • 127
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 15:31
  • 0
«Ледяной пакт» НАТО против России и Китая
  • 18.07 15:29
  • 0
До войны Запада с Россией осталось пять лет
  • 18.07 12:28
  • 159
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России