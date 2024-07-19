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ТАСС

Писториус назвал недостаточными заложенные в бюджете ФРГ €4 млрд на помощь Украине

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Приказы требуют большего, учитывая нехватку времени и ситуацию с угрозами, добавил министр обороны Германии

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заложенных в проекте федерального бюджете на 2025 год €4 млрд, предусмотренных для оказания военной поддержки Украины, недостаточно.

"Если в следующем году в бюджете будет 4 млрд [евро] на помощь Украине, то на сегодняшний день это, безусловно, слишком мало", - сказал Писториус журналистам. "Однако мы также знаем, что можем рассчитывать на доходы от замороженных российских активов в ближайшее время, возможно, уже к концу года", - отметил он, предположив, что для Украины, вероятно, появятся новые возможности.

Глава оборонного ведомства Германии раскритиковал недостаточное, по его мнению, увеличение расходов на оборону в рамках согласованного проекта бюджета. "Мне этой суммы недостаточно. Меня это раздражает, потому что приказы требуют большего, учитывая нехватку времени и ситуацию с угрозами", - сказал Писториус.

В среду кабмин ФРГ одобрил проект бюджета на 2025 год, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами части депутатов прекратить поддержку правительства. Бюджет составит €481 млрд, на военную поддержку Украины предусматривается выделить €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. 

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Страны
Германия
Украина
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