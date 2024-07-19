В США заявили, что КНР намерена их вытеснить с позиции "глобального лидера в космосе"

Установка головной части с полезной нагрузкой на ракету-носитель «Чанчжэн-4B» («Великий поход-4В») на космодроме Тайюань. Фото из журнала «Тайкун таньсо».

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США Джеффри Круз отметил, что Китай будет использовать космос в ущерб Соединенным Штатам

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Китай предпринимает действия, направленные на то, чтобы вытеснить США с позиции "глобального лидера в космосе", в том числе применительно к военной сфере. С таким заявлением выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Джеффри Круз.

"Китай нацеливается на то, чтобы вытеснить Соединенные Штаты с позиции глобального лидера в космосе, использовать космос в ущерб нам. И это опирается на имеющую место, по их мнению, чрезмерную зависимость США от космоса. И они намерены держать этот потенциал под угрозой", - сказал шеф американской военной разведки.