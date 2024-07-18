В МИД КНР заявили о приостановке соглашения с США о контроле над вооружениями

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Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю над вооружениями. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, причиной такого решения стали продолжающиеся продажи вооружений Тайваню.
– подчеркнул представитель дипломатического ведомства.
Он добавил, что ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
Напомним, КНР не признает суверенитет Тайваня, считая его своей территорией. Пекин требует, чтобы так называемой политики одного Китая придерживались и другие государства. Однако Вашингтон на протяжении многих лет активно поставляет вооружения на остров.
Как показали результаты аудиторской проверки, только на декабрь 2022 года Тайбэй заключил с США 419 контрактов на поставку различных систем вооружений на общую сумму $54,23 миллиарда. По оценкам аналитиков, в эту сумму входят не только срочные поставки, но и обеспечение на несколько лет вперед.
Аналитики подчеркивают, что Тайвань последовательно увеличивает свой военный бюджет. По некоторым данным, в 2024 году ассигнования на оборону составляют почти $14 миллиардов. Однако, по данным местных СМИ, реальные цифры могут быть еще выше, поскольку следует учитывать дополнительные выделения средств в рамках специальных бюджетных программ.