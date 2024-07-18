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Военное обозрение

В МИД КНР заявили о приостановке соглашения с США о контроле над вооружениями

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Источник изображения: topwar.ru

Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю над вооружениями. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, причиной такого решения стали продолжающиеся продажи вооружений Тайваню.

Американская сторона, игнорируя решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, серьезно нарушающих коренные интересы Китая и разрушающих двустороннее политическое взаимодоверие,

– подчеркнул представитель дипломатического ведомства.

Он добавил, что ответственность за это целиком и полностью лежит на США.

Напомним, КНР не признает суверенитет Тайваня, считая его своей территорией. Пекин требует, чтобы так называемой политики одного Китая придерживались и другие государства. Однако Вашингтон на протяжении многих лет активно поставляет вооружения на остров.

Как показали результаты аудиторской проверки, только на декабрь 2022 года Тайбэй заключил с США 419 контрактов на поставку различных систем вооружений на общую сумму $54,23 миллиарда. По оценкам аналитиков, в эту сумму входят не только срочные поставки, но и обеспечение на несколько лет вперед.

Аналитики подчеркивают, что Тайвань последовательно увеличивает свой военный бюджет. По некоторым данным, в 2024 году ассигнования на оборону составляют почти $14 миллиардов. Однако, по данным местных СМИ, реальные цифры могут быть еще выше, поскольку следует учитывать дополнительные выделения средств в рамках специальных бюджетных программ.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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