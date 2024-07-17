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В России рассказали о снайперской точности «Искандера»

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Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com.

«Ростех»: комплекс «Искандер-М» демонстрирует снайперскую точность в СВО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» демонстрирует снайперскую точность в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что ОТРК, который производит холдинг «Высокоточные комплексы», способен уничтожить здание, военный корабль или укрепление мощной боевой частью. В сообщении подчеркнули, что эффективной защиты от ракет «Искандера» не существует.

«В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность. Ракеты могут отклоняться буквально на считаные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли. Либо же бьют точно в цель, как говорят военные — "в колышек"», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в июле американское издание Military Watch Magazine писало, что баллистические ракеты ОТРК «Искандер-М» способны выполнять обширные маневры на всей траектории полета. Это затрудняет их обнаружение. Ракета «Искандера» несет боевую часть весом 480 килограммов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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