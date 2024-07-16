В США назвали преимущество «Искандера»

MWM: маневрирование затрудняет обнаружение ракеты ОТРК «Искандер»

Баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение. Преимущество ракеты назвали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Ракеты запускают по полубаллистическим наклонным траекториям с апогеями около 50 километров и [они] могут выполнять обширные маневры в полете на всей траектории полета. Это (…) чрезвычайно затрудняет обнаружение или отслеживание ракет», — говорится в сообщении.

ОТРК «Искандер» предназначен для поражения важных объектов противника, которые прикрывают средствами противовоздушной обороны, на дальности до 500 километров. Баллистическая ракета комплекса несет боевую часть весом 480 килограммов.

В июне британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что ракеты «Искандера» летят по сложной траектории, которая затрудняет их перехват. По его словам, «Искандеры» — это более современные системы, чем американские ATACMS.