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В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

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Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

SpaceNews: США следует усилить защиту своих спутников от ядерных угроз

США следует усилить защиту своих спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, от ядерных угроз. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание описывает самый тревожный сценарий, согласно которому Россия или Китай могут ядерным ударом уничтожить один из американских околоземных спутников, что приведет к возникновению электромагнитного импульса и выбросу в радиационные пояса Земли высокоэнергетических частиц, которые создадут угрозу для спутников, находящихся на околоземной орбите высотой от 160 до 2000 километров.

«Высотный ядерный взрыв увеличит пиковый поток радиации в некоторых частях поясов Ван Аллена на три-четыре порядка, что приведет к выходу из строя в течение недель или месяцев большинства, если не всех спутников на низкой околоземной орбите, которые специально не защищены от этой угрозы», — говорится в публикации.

В апреле издание сообщило, что в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила о необходимости американской частной промышленности разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите.

В феврале американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. В том же месяце президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал сообщения о планах России разместить такое оружие в космосе вбросом.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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