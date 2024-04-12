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США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

SpaceNews: промышленности США нужно готовиться к появлению ЯО в космосе

Американской частной промышленности нужно разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите, заявила в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Сю. Об этом сообщает SpaceNews.

«Коммерческие инновации в этой области могут помочь обеспечить безопасность и отказоустойчивость наших спутниковых систем на орбите», — призвала чиновник.

Издание уверяет, что комментарий замминистра «стал еще одним свидетельством того, что американские военные обеспокоены возможностью использования ядерного оружия (ЯО) в космосе, которое может вывести из строя строя отдельные спутники или целые группировки».

По словам старшего научного сотрудника корпорации RAND (признана Минюстом России нежелательной организацией) Кортни Вайнбаума, заявление чиновника было сделано перед многочисленной аудиторией западных коммерческих и государственных телекоммуникационных операторов.

«Недавние сообщения о перспективах запуска Россией ядерных боеголовок на ракетах большой дальности или с орбитальных платформ вызывают дополнительную обеспокоенность по поводу ядерных взрывов в космосе», — сказала Сю.

В феврале американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. В том же месяце президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал вбросом сообщения о планах России разместить ЯО в космосе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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