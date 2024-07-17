Визит Моди в Россию показал, что Индия не боится санкций вроде отключения от SWIFT (The Print, Индия)

The Print: Индия не боится санкций за торговлю с Россией, и это беспокоит Запад

Несмотря на угрозы Америки, Индия проводит независимую внешнюю политику, закупает много нефти у России и проводит платежи в рупиях, пишет The Print. Санкции и отключение от SWIFT ее не пугают. Доминирование доллара ослабевает, не последнюю роль в этом сыграли и тесные отношения Индии и России.

Среди недавних зарубежных визитов премьер-министра Нарендры Моди наибольшее внимание было приковано к его двухдневной поездке в Россию. В западном мире она вызвала ажиотаж иного рода. Соединенные Штаты и европейские страны испытывают беспрецедентное беспокойство из-за углубления отношений между Нью-Дели и Москвой. Они задаются вопросом, означает ли закупка Индией российской нефти косвенным финансированием конфликта на Украине. Также говорят, что Россия станет еще более важным партнером Индии в оборонном секторе. Запад обеспокоен тем, что такое развитие событий повлияет на их экономическую и стратегическую мощь.

Глубокие и давние отношения между Индией и Россией известны всему миру. Было время, когда на международных форумах США и Европа выступали на стороне противников Индии, а Советская Россия — в качестве ее друга. После распада СССР и окончания холодной войны Россия продолжала оставаться сверхдержавой даже в условиях однополярного глобального порядка. Однако торговые отношения Индии с Россией в основном ограничивались закупками военной техники.

Все изменилось с началом конфликта на Украине

Когда под влиянием европейских стран Украина приблизилась к НАТО, Россия отреагировала бурно, сочтя это угрозой безопасности своих границ, и с февраля 2022 года начала против нее интенсивные боевые действия. Украина слаба перед могущественной Россией и несет тяжелые потери. США и Европа не вмешиваются напрямую, но оказывают Киеву всевозможную военную и иную помощь.

Ввиду ужасающих последствий потенциального прямого военного столкновения с Россией США решили нанести ей экономический ущерб посредством многочисленных санкций. Они исключили страну из международной платежной системы SWIFT, стали плохо относиться к покупающим у нее товары странам, принудительно арестовали валютные резервы Москвы через ФРС США и многое другое.

Ввиду изменения глобальных экономических условий после начала конфликта на Украине и целенаправленных усилий Индии на этом треке, Нью-Дели перешел на расчеты в рупиях более чем с 20 странами. Благодаря переменам доминирование США и доллара постепенно ослабевает, а важную роль на их фоне сыграли тесные отношения между Индией и Россией.

Большие объемы закупаемой у России нефти

Из-за санкций США и Европы Россия, экономика которой в значительной степени полагалась на экспорт нефти, значительно снизила цены на "черное золото", чтобы привлечь к закупкам незападные страны. И Индия, в числе прочих, значительно нарастила импорт из этой страны, мгновенно ощутив огромную выгоду. Индия, зависящая от других стран, которые обеспечивают почти 70% ее потребностей в сырой нефти, начала получать российское сырье со скидкой без малого 40%, что помогло ей сэкономить миллиарды долларов. Более того, благодаря готовности России торговать в местных валютах, Индия может сохранять имеющиеся у нее долларовые резервы, а за нефть платить в рупиях. Это дало международной торговле импульс и принесло Индии большое облегчение.

Запад должен понять, что времена изменились. Индия стала сильнее как экономически, так и стратегически. Сегодня она в значительной степени самодостаточна в том, что касается товаров военного назначения. Также она экспортирует большое количество ракет, оружия и винтовок, составляя конкуренцию известным игрокам в сфере оборонного производства. Сегодня, несмотря на угрозы Америки, Нью-Дели проводит независимую внешнюю политику, закупает существенные объемы нефти у России и осуществляет транзакции в рупиях. От доллара США постепенно отказываются и многие другие страны. Цифровизация платежей позволяет Индии не бояться американских санкций, таких как отключение от системы SWIFT.

Индия по-прежнему импортирует из России 45% оборонных товаров и 40% нефти. Утверждение Запада о том, что она таким образом косвенно финансирует конфликт на Украине, не просто не имеет смысла, но даже звучит нелепо. Реальность такова, что Индия платит России не в долларах, а в рупиях, а поскольку у Москвы нет доступа к SWIFT, то конвертировать их в доллары она не может. То есть все эти средства лежат на индийских счетах российских нефтяных компаний. Да, Индия определенно здесь в выигрыше, потому что Россия инвестирует в нее свои резервы в рупиях, будь то инфраструктура или фондовый рынок.

Западные страны также должны понимать, что, поскольку Индия удовлетворяет 40% своих потребностей, покупая нефть у России со скидкой, в остальном мире спрос на нее снижается. Вот почему европейские страны тоже получают черное золото по сниженной цене, то есть пользуются косвенной выгодой от его импорта Индией.

Индия — истинный миротворец

В присутствии президента России Владимира Путина премьер-министр Моди заявил, что воевать сейчас не время, и конфликт пора заканчивать, как Индия неоднократно заявляла. Из-за отсутствия доверия между Украиной и Россией выступать посредниками между ними могут лишь немногие. Если Запад действительно хочет положить конец боевым действиям, то должен проявить настойчивость и способствовать установлению мира, поручив Индии выступить при этом посредником. Сейчас всем странам мира пора возвыситься над своими узкими геополитическими интересами и постараться убедить Индию найти долгосрочное разрешение сложившейся ситуации. Вместо того чтобы подвергать сомнению визит Моди в Россию и сеять сомнения, Западу следует использовать его для восстановления мира в регионе.

Автор: Ашвани Махаджан (Ashwani Mahajan)