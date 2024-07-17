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Названа главная уязвимость современного вооружения НАТО

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Гурулев: слабое место военной машины НАТО в ее космической группировке

Депутат Государственной Думы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев назвал слабость современного вооружения НАТО и отметил, что в его формировании не последнюю роль сыграл технологический прогресс. Его слова передает «Царьград».

«У них все современное оружие завязано в единой центрической системе, которая обеспечивает моментальное управление всеми войсками и силами на любом театре военных действий», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что в основе этой системы — космическая группировка войск Североатлантического альянса, имеющая свои спутниковые мощности, а также аренда гражданских спутников. Гурулев обратил внимание, что это главное уязвимое место НАТО и организация сама это признает. «Снести эту группировку — это уже практически 50 процентов успеха», — добавил он.

Еще одним слабым местом современного западного вооружения депутат назвал подводные кабели, коммуникации и другие каналы связи. Он отметил, что, если полностью лишить НАТО управления и выбить вооруженные силы альянса из центрической системы, западные боевые силы приравняются к комплексам прошлого века.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов объяснил, почему Россия превосходит НАТО по производству снарядов. По его словам, Европа уже не воевала более 80 лет, поэтому половина их военно-промышленного комплекса работает на гражданские, а не на военные нужды.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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