Войти
Lenta.ru

Военный эксперт объяснил превосходство России над НАТО по производству снарядов

258
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Военный эксперт Глазунов: Россия превосходит Запад по некоторым видам оружия

Европа уже не воевала более 80 лет, поэтому половина их военно-промышленного комплекса (ВПК) работает на гражданские, а не на военные нужды. Таким образом военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Россия превосходит НАТО по производству снарядов.

«Если страна не воюет 80 лет, то нет военных заказов, значит, те заводы, которые раньше выполняли военные заказы, просто начали делать гражданские заказы. А у нас смотрите, сколько было войн: и чеченская война, и Осетия, и война в Сирии, и украинский конфликт 2014 года. Поэтому мы сумели за короткое время восстановить свой военно-промышленный комплекс и заставить его работать на полную мощь на нужды фронта», — поделился специалист.

Кроме того, Россия уже превосходит Запад по некоторым видам оружия, отметил он. «Сегодня очень много ученых работает над тем, чтобы разработать новые виды оружия, которые превосходят западные. Кстати, конфликт на Украине сработал в их пользу, и финансирование увеличилось, и все, что нужно, государство им дает, лишь бы они делали современные виды оружия», — добавил Глазунов.

Ранее командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил о том, что Россия превосходит весь блок НАТО по производству снарядов из расчета «три к одному».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
22.10.2008
Взаимодействие РФ с Ираном по ВТС не направлено против третьих стран - МИД России
01.10.2008
Дроны наступают
19.09.2008
У Ирана будет новейшее российское ПВО
03.09.2008
Поставки С-300 Ирану зависят от принятия Грузии и Украины в НАТО - эксперт
10.10.2007
Из-за стран СНГ Россия может лишиться доходов от экспорта оружия
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 10:45
  • 101
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.04 10:40
  • 0
США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье
  • 12.04 09:55
  • 2
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
  • 12.04 07:35
  • 1
Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС
  • 12.04 07:31
  • 1
Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»
  • 12.04 04:53
  • 735
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.04 02:29
  • 0
О ЗРС и их роли в СВО
  • 11.04 23:30
  • 15
Национальная политика и миграция
  • 11.04 20:00
  • 11
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 11.04 16:48
  • 0
Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша
  • 11.04 10:03
  • 0
Михаил Липский: Только я помню Гостомель
  • 11.04 03:20
  • 475
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.04 03:14
  • 5
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации