Военный эксперт объяснил превосходство России над НАТО по производству снарядов

Военный эксперт Глазунов: Россия превосходит Запад по некоторым видам оружия

Европа уже не воевала более 80 лет, поэтому половина их военно-промышленного комплекса (ВПК) работает на гражданские, а не на военные нужды. Таким образом военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему Россия превосходит НАТО по производству снарядов.

«Если страна не воюет 80 лет, то нет военных заказов, значит, те заводы, которые раньше выполняли военные заказы, просто начали делать гражданские заказы. А у нас смотрите, сколько было войн: и чеченская война, и Осетия, и война в Сирии, и украинский конфликт 2014 года. Поэтому мы сумели за короткое время восстановить свой военно-промышленный комплекс и заставить его работать на полную мощь на нужды фронта», — поделился специалист.

Кроме того, Россия уже превосходит Запад по некоторым видам оружия, отметил он. «Сегодня очень много ученых работает над тем, чтобы разработать новые виды оружия, которые превосходят западные. Кстати, конфликт на Украине сработал в их пользу, и финансирование увеличилось, и все, что нужно, государство им дает, лишь бы они делали современные виды оружия», — добавил Глазунов.

Ранее командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил о том, что Россия превосходит весь блок НАТО по производству снарядов из расчета «три к одному».