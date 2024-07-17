Выбор Трампа на пост вице-президента станет ударом по Европе и Украине (Politico, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс на Национальном съезде Республиканской партии.

Politico: Трамп выбрал вице-президентом сенатора Вэнса, это шок для Украины и ЕС

Дональд Трамп объявил, что выбрал будущего вице-президента, им стал сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, пишет Politico. Он ратует за изоляционизм и выступает против помощи Украине.

Сюзанна Линч (Suzanne Lynch)

Милуоки— Немалая часть Европы уже и так паниковала из-за перспективы второго президентства Трампа и его последствий для внешней политики США. Выбор же Дональда Трампа в напарники по президентской гонке вселил в союзников новую тревогу, что США свернут помощь Украине и откажутся от других трансатлантических приоритетов.

39-летний сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс — один из самых ярых изоляционистов в рядах Республиканской партии. Он категорически против наращивания помощи Украине и раскритиковал Европу за чрезмерную, как он выразился, зависимость от США, в вопросе военных инвестиций.

Один высокопоставленный чиновник ЕС на условии анонимности заявил в интервью в понедельник, что назначение Вэнса стало “катастрофой” для Украины — и, как следствие, для Европейского союза, который поддерживает Киев против российской спецоперации, которую считает агрессией.

Вэнс сыграл центральную роль в попытках сорвать законопроект о помощи Украине в начале этого года в Сенате, и, хотя они провалились, Вэнс заявил тогда репортерам: “Мы довольно ясно донесли до Европы и остального мира мысль о том, что Америка не будет бесконечно выписывать чеки на предъявителя”.

Европейцев также тревожат протекционистские импульсы Вэнса, которые могут помешать торговым отношениям Европы с США. Сенатор от Огайо — ярый сторонник отечественного производства и ратует за импортные пошлины.

В длинном интервью журналу Politico на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс, бывший критик Трампа, впоследствии ставший его ярым апологетом, изложил свою точку зрения на то, почему Америка не должна помогать Украине.

“У нас просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать наземные боевые действия в Восточной Европе на неопределенный срок. И я считаю, что лидеры обязаны донести это до своего населения, — заявил Вэнс. — Как долго это будет продолжаться? Во сколько это обойдется? И главное, откуда мы вообще возьмем необходимое оружие для поддержки украинцев?”.

В высоких залах отеля “Баварский двор” в Мюнхене такие речи казались святотатством — ведь ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности давно уже стала одним из главных мероприятий трансатлантического сотрудничества в области обороны и безопасности. Ее посещали такие светила американской внешней политики, как покойный Джон Маккейн и президент Джо Байден, твердо верящие в так называемый “международный порядок на основе правил”, который регулировал трансатлантические отношения десятилетиями после Второй мировой войны.

Однако в ходе своего первого визита в феврале Вэнс даже пропустил кулуарную встречу двухпартийной группы сенаторов с президентом Владимиром Зеленским и его министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. “Вот уж не думаю, что узнáю что-то новое”, — сказал он тогда журналу Politico.

Американские защитники Украины попытались опровергнуть его довод о том, что Вашингтон якобы выписывает Киеву карт-бланш. Основная часть средств, выделенных в помощь Украине, не покидает США, подчеркивают они. Вместо этого они поступают американским оборонным подрядчикам, которые поставляют новое оружие или финансируют военные операции США.

“Трамповская” внешняя политика Вэнса под девизом “Америка превыше всего” подразумевает и более обширную критику Европы и НАТО. В своем апрельском выступлении в Сенате он раскритиковал Европу за то, что та недостаточно тратит на оборону.

"Три года европейцы твердили нам, что Владимир Путин представляет собой реальную угрозу для Европы. Но за все три года они не предприняли никаких шагов, как если бы это действительно было правдой", — сказал он, упрекнув, в частности, Германию за последовательную неспособность довести траты на оборону до поставленного НАТО уровня в 2% ВВП.

Вэнс, описавший свое детство и отрочество в штатах “Ржавого пояса” Америки (Бывший Промышленный пояс — часть Среднего Запада и восточного побережья США, где с начала промышленной революции и до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли тяжелой промышленности. – Прим. ИноСМИ) в книге “Элегия деревенщины”, уже давно отстаивает интересы американских рабочих и важность производственного сектора США. Поэтому можно смело рассчитывать, что, став вице-президентом по списку республиканцев в ноябре, он будет выступать за экономический разворот внутрь и против Китая — а это еще одна головная боль для Брюсселя, поскольку ЕС отчаянно пытается восстановить испорченные торговые отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

Тот же европейский чиновник отметил, что в случае, если в ноябре победу одержит тандем Трамп – Вэнс, новая администрация наверняка будет подталкивать Европу к сближению с американской позицией Америки по Китаю.

На сегодняшний день ЕС менее агрессивен с Пекином в вопросах торговли, чем США. В частности, Брюссель ввел более щадящие пошлины на импорт китайских электромобилей.

“Вы увидите гораздо более решительный подход к защите отечественных производителей, если Трамп выиграет второй срок”, — заявил Вэнс журналу Politico этой весной.

“Я, конечно, убежден, в целом ряде отраслей нам следует действовать напористее и гораздо активнее вводить пошлины”, — добавил он.

Подобные предупреждения тревожат Европейский союз, который стремится к разрядке между Брюсселем и Вашингтоном при Байдене.

В ходе своего президентства Трамп обложил пошлинами европейский импорт стали и алюминия и пообещал снова защитить американскую промышленность, если переизберется в ноябре.

Объявив о своем выборе в понедельник, бывший президент подчеркнул заслуги Вэнса в защите американских рабочих.

“Джей Ди сделал очень успешную деловую карьеру в сфере технологий и финансов, — написал Трамп в социальной сети Truth Social, — и теперь, в ходе кампании, он сосредоточится на людях, за которых так блестяще боролся, — на американских рабочих и фермерах Пенсильвании, Мичигана, Висконсина, Огайо, Миннесоты и других штатов”.

Статья написана при участии Коннора О’Брайена, Джо Гулд аи Гэвина Бэйда