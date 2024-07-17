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ТАСС

Bild: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Mark Schiefelbein

Премьер Венгрии также заявил о необходимости переговоров с Китаем о мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призывает к возобновлению дипломатических отношений с Россией и переговорам с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо Орбана Мишелю.

"Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение", - цитирует газета письмо венгерского премьера. Орбан перечисляет десять пунктов с разделами, объем письма составляет полторы страницы формата А4. Он считает, что в будущем интенсивность конфликта на Украине возрастет. "В целом можно наблюдать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится", - отмечается в письме.

В то же время, как подчеркивает Bild, в письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о мирной конференции, возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на глобальный Юг, чье "уважение было потеряно в связи с позицией по Украине". 

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Проекты
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