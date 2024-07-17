Названа дальность авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК

ТАСС: планирующая бомба ФАБ-3000 поражает цели на дальности 60 километров

Фугасные авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способны поражать цели на удалении до 50-60 километров. Дальность бомбы назвал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Бомба, хоть и планирующая, по сути, летит по баллистической траектории. Мне известно, что ФАБ-250 и ФАБ-1500 летают на дальность примерно 60-70 километров. ФАБ-3000 — все зависит от высоты и скорости сброса бомбы. Я думаю, в пределах где-то 50-60 километров, потому что она потяжелее, у нее баллистические коэффициенты немного другие», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что такая дальность позволяет самолетам сбрасывать бомбы, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника. По его словам, трудно придумать цель, которую не могла бы поразить ФАБ-3000.

Ранее в июле стало известно, что российские специалисты работают над усовершенствованными вариантами УМПК, которые улучшат характеристики ФАБ-3000.

В июне источник ТАСС сообщил, что ФАБ-3000 с УМПК впервые применили в зоне специальной военной операции. Такая бомба содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества.