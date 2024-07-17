Станция Europa Clipper оказалась уязвима к радиации Юпитера

НАСА: транзисторы станции Europa Clipper могут не выдержать радиации Юпитера

Станция Europa Clipper, запуск которой планируется в 2024-м году, оказалась уязвима к радиации Юпитера. Об этом со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщает ArsTechnica.

К подобным выводам в НАСА пришли, изучив влияние радиации на некоторые МОП-транзисторы станции, отвечающие за регулирование пропускаемого электрического тока в системах аппарата. Проведенные специалистами замеры показали, что полупроводниковые элементы выходят из строя при меньших дозах радиации, чем предусмотрено проектом станции.

В настоящее время эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства работают над устранением проблемы. В НАСА не сообщают, смогут ли уложиться в трехнедельное окно запуска Europa Clipper до конца текущего года.

Опрошенные ArsTechnica специалисты рассказали, что с вероятностью от 40 до 60 процентов миссия будет запущена в 2024-м. Не исключено, что транзисторы, не удовлетворяющие радиационным требованиям, будут заменены. В случае если миссия не будет запущена в 2024-м, ее старт может быть перенесен на 2025-й или 2026-й годы, что потребует финансовых затрат в сотни миллионов долларов.

В октябре 2023-го издание сообщило, что окно для запуска автоматической межпланетной станции (АМС) Europa Clipper, в рамках которой планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе, откроется 10 октября 2024 года. 6-тонная АМС, имеющая солнечные батареи размахом 30 метров, должна достигнуть Юпитера в 2030 году.

Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и проведет несколько близких пролетов мимо Европы, внутри которой, как считается, имеется подледный океан с жидкой водой. АМС соберет данные об атмосфере, поверхности и недрах юпитерианской луны, внутри которой допускается существование жизни.