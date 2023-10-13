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В США рассказали о подготовке миссии для поиска следов жизни на Европе

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Europa Clipper
Europa Clipper.
Источник изображения: wikipedia

Окно для запуска автоматической межпланетной станции (АМС) Europa Clipper, в рамках которой планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе, откроется 10 октября 2024 года. Об этом обозревателю американского издания ArsTechnica Стивену Кларку рассказали представители миссии.

Запустить Europa Clipper планируется до конца октября 2024 года на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома во Флориде. 6-тонная АМС, имеющая солнечные батареи размахом 30 метров, должна достигнуть Юпитера в 2030 году.

По словам представителей миссии, на программу исследований оказали негативное влияние кадровые проблемы, пандемия COVID-19 и технические проблемы. Впереди АМС ждут наземные акустические, вибрационные, электромагнитные и тепловакуумные испытания.

В марте 2022 года Лаборатория реактивного движения НАСА сообщила, что начала сборку АМС Europa Clipper, которую планируется запустить к Европе.

Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и проведет несколько близких пролетов мимо Европы, внутри которой, как считается, имеется подледный океан с жидкой водой. АМС соберет данные об атмосфере, поверхности и недрах юпитерианской луны, внутри которой допускается существование жизни.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Falcon РН
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