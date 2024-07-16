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ТАСС

Кнайсль: созданный на Украине рынок вооружений станет одной из проблем для Европы

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Экс-глава МИД Австрии отметила, что оружие туда завезли контрабандой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сформированный на текущий момент рынок вооружений на Украине и оружие, завезенное туда, станут одной из главных проблем для Европы. Такое мнение высказала руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на презентации книги "Реквием по Европе" в Екатеринбурге.

"Скорее всего, более злободневными проблемами станут вопросы, связанные с тем, что делать с рынком вооружений, который сейчас создан на Украине, с тем оружием, которое было контрабандой туда завезено", - сказала она.

Ранее Кнайсль высказывала мнение, что рынок поступающих в адрес Украины вооружений, "поставка которых щедро финансируется европейцами", абсолютно неконтролируемый. 

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Страны
Австрия
Украина
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