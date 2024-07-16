Источник изображения: topwar.ru

Усовершенствованная японская противокорабельная ракета SSM Type 12 находится сейчас в стадии разработки, и ее характеристики относятся к закрытым данным. Но теперь Минобороны Японии рассекретило часть информации о модернизированной дальнобойной ракете Type 12.

Данные об этом вооружении появились в «Белой книге» по обороне, которую японское оборонное ведомство публикует ежегодно.

Усовершенствованная ракета класса «земля-корабль» Type 12 (прототип) прошла различные наземные испытания

- указано в документе.

Производителем модернизированного вооружения является компания Mitsubishi Heavy Industries.

По своему внешнему виду Type 12 напоминает франко-британскую малозаметную крылатую ракету воздушного базирования большой дальности Storm Shadow / SCALP EG.

Изначально ракета имела дальность 200 километров. Дальнобойность новой модернизированной версии рассчитана как минимум на 900 километров, а в конечном итоге и на 1200 км. Чтобы уменьшить радиолокационное сечение Type 12 и сделать ее малозаметной, решили изменить ее форму.

В конце 2023 года министр обороны Японии Минору Кихара объявил, что развертывание таких ракет начнется в 2025 году, то есть на год раньше, чем планировали до этого.

Японские военные позиционируют Type 12 как основу контратакующих возможностей Сил самообороны Японии.

Источник изображения: topwar.ru

А незадолго до публикации в «Белой книге» произошла утечка информации, в результате которой характеристики вооружения попали в открытый доступ в сети интернет.