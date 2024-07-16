Войти
ТАСС

В Киеве вновь заявили о необходимости иметь на вооружении ВСУ 25 систем Patriot

249
0
0
Американский зенитный ракетный комплекс ПВО/ПРО Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс ПВО/ПРО Patriot.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Soeren Stache

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не может сказать, что их у страны есть

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем Patriot, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я не могу вам сказать, сколько нам сейчас нужно, потому что станет ясно, сколько их у нас есть. Это не единственная система, которая нам нужна. Но могу сказать, сколько нужно всего. Чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем Patriot", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в эфире телемарафона.

О желании иметь на Украине 25 систем Patriot Зеленский впервые заявил еще в апреле. Очередную партию из пяти Patriot ему обещали передать на состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО. Однако, отметил Зеленский, этих дополнительных систем ПВО "не может быть достаточно". Украине ранее было передано четыре комплекса Patriot. В каждый входят радарные системы и несколько пусковых установок.

Зеленский также напомнил, что первая партия истребителей F-16 должна поступить на Украину к концу лета. "Сколько точно прибудет истребителей, пока не знаю", - сказал он, добавив, что их тоже будет недостаточно. Ранее он заявлял о необходимости поставок F-16 в количестве 128 штук. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Похожие новости
23.03.2016
Модель «неизбежного»
04.01.2016
Посол Польши во Франции о состоянии польской армии и конфликте на Украине
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
03.09.2014
Придется ли французскому ВПК расплачиваться за «Мистрали»? ("La Tribune", Франция)
27.02.2013
ВВС России заказали убийцу Patriot
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК