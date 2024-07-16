В Киеве вновь заявили о необходимости иметь на вооружении ВСУ 25 систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не может сказать, что их у страны есть

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем Patriot, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я не могу вам сказать, сколько нам сейчас нужно, потому что станет ясно, сколько их у нас есть. Это не единственная система, которая нам нужна. Но могу сказать, сколько нужно всего. Чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем Patriot", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в эфире телемарафона.

О желании иметь на Украине 25 систем Patriot Зеленский впервые заявил еще в апреле. Очередную партию из пяти Patriot ему обещали передать на состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО. Однако, отметил Зеленский, этих дополнительных систем ПВО "не может быть достаточно". Украине ранее было передано четыре комплекса Patriot. В каждый входят радарные системы и несколько пусковых установок.

Зеленский также напомнил, что первая партия истребителей F-16 должна поступить на Украину к концу лета. "Сколько точно прибудет истребителей, пока не знаю", - сказал он, добавив, что их тоже будет недостаточно. Ранее он заявлял о необходимости поставок F-16 в количестве 128 штук.