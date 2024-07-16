«Наблюдать за обширными территориями»: армия США оснастит высотные аэростаты радарами обнаружения целей

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Армия США обратилась к промышленным партнерам с запросом на возможность изготовления радаров обнаружения и сопровождения целей, которыми планируется оснастить высотные аэростаты. Соответствующие ответы от оборонки ожидаются до 22 июля.

Американское командование желает обзавестись легкими РЛС, масса которых должна быть менее 6,8 кг. Радары должны иметь возможность работать с системой питания и коммуникационным оборудованием, которые уже имеются на аэростатах-разведчиках.

РЛС необходима для заполнения пробелов в обнаружении противника, целеуказании и предупреждении угроз. Она должна обеспечить высокоточное наведение на большие расстояния. Радар должен быть адаптирован для работы на высоте 18300 метров и выше.

РЛС на воздушном шаре будет использоваться для поддержки крупномасштабных наземных боевых операций

- пояснили в военном ведомстве.

Как указывается в издании The Defense Post, армия США намерена нарастить возможности высотного наблюдения и разведки в целях противоборства с КНР.

В феврале 2023 года китайский аэростат вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов, пролетев над несколькими военными объектами. Поначалу в Пентагоне заявляли о разведывательной миссии аппарата из НОАК, пытаясь оправдать его уничтожение. Однако затем, изучив обломки, были вынуждены признать, что на борту отсутствовало соответствующее оборудование.

Однако это не помешало армии США после инцидента объявить о намерении разработать платформу для ведения высотной разведки.

Новая система сможет вести наблюдение за обширными территориями и уменьшит время реакции вооруженных сил в ответ на потенциальные угрозы

- полагают в армии.