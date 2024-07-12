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Интерфакс-АВН

В Кремле рассматривают планы размещения американских ракет дальнего действия в Германии как возвращение атрибутов "холодной войны"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Александр Казаков/ ТАСС

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "возвращении атрибутов "холодной войны" в связи с информацией о планах США разместить вооружения дальнего действия в Германии.

"Идем уверенными шагами к "холодной войне". Все это уже было. Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины и возвращаются все атрибуты "холодной войны" с конфронтацией, с прямым противостоянием", - заявил Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Так он по его просьбе прокомментировал информацию о планах США разместить ракеты дальнего действия в Германии.

Отрывок интервью размещен в телеграм-канале Зарубина.

По словам Пескова, все это делается в целях подавления России.

"Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя. Мы это все должны учитывать. Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе СВО", - сказал пресс-секретарь президента.

Белый дом сообщил ранее, что США разместят большее количество стратегических вооружений в Германии, включая разрабатываемые гиперзвуковые ракетные системы.

"США начнут эпизодическое развертывание средств дальнего действия (...) в Германии в 2026 году в рамках плана постоянного их размещения в будущем", - говорится в тексте совместного заявления Вашингтона и Берлина, которое публикует Белый дом.

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