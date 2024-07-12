В НАТО признали, что F-16 не смогут резко поменять ход конфликта на Украине

Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр считает, что украинские военные аэродромы станут еще более важной целью для ВС РФ после того, как F-16 появятся на вооружении ВСУ

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Истребители F-16, которые в скором времени будут переданы западными странами на Украину, не смогут резко поменять ход конфликта в стране. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Если кто-то думает, что это чудо-оружие, которое после своего прибытия поменяет ход войны, то мне придется таких людей разочаровать", - сказал он. Бауэр выразил мнение, что украинские военные аэродромы станут еще более важной целью для ВС РФ после того, как F-16 появятся на вооружении ВСУ.

"Россияне совсем не глупые, и они попытаются нанести удар по тому, что представляет для них опасность", - отметил адмирал. По его словам, украинским военным, возможно, придется рассмотреть "другие площадки для приземления" западных истребителей, например, автомобильные магистрали.

При этом Бауэр не стал отвечать на вопрос о том, получит ли Украина разрешение на использование F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Он отметил, что этот вопрос должны решать страны, которые предоставляют Украине самолеты.