Военный эксперт высказался об идее совместного производства ракет четырьмя странами ЕС

Военный эксперт Дандыкин усомнился в успехе совместного производства ракет в ЕС

У идея Германии, Франции, Италии и Польши совместно производить ракеты мало шансов на воплощение в жизнь, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в успехе этого проекта.

«Это разные страны с разными военными бюджетами, разными историями. Если говорить о Франции, то это самодостаточная страна, которая производит весь спектр вооружений. Германия тоже имеет сейчас достаточно продвинутые крылатые ракеты Taurus дальностью 500 километров. А у Польши я не заметил каких-то ракетных изысков. Все, что было, она в советское время получала от стран Варшавского договора, от Советского Союза, до Второй мировой войны — от Англии, сейчас — Южная Корея и США», — сказал он.

Собралась интересная компашка, много было идей соорудить что-то совместное. Но кроме самолетов Airbus гражданской авиации толком ничего не получалось коллективным трудом. Я думаю, тяжело им будет все сделать — слишком разные запросы, слишком разные возможности, можно было позвать еще кое-кого Василий Дандыкин военный эксперт

Как сообщило немецкое издание FAZ, министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши на саммите НАТО договорились разработать высокоточное дальнобойное оружие. По задумке, оно будет способно точно поражать цели противника и называться Deep Precision Strike. Это может быть либо крылатая ракета, либо баллистическая со способностью развивать сверхзвуковую скорость.