В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) требуется порядка 140 тыс. специалистов, из них 35 тыс. на предприятиях, обеспечивающих СВО, заявил замдиректора департамента ОПК Минпромторга РФ Александр Чижов.

"Сейчас по линии ОПК у нас порядка 140 тысяч вакантных мест. Причем для организаций, которые обеспечивают СВО, - около 35 тысяч. Это достаточно серьезный вызов, который мы должны сами преодолеть", - сказал Чижов на Втором кадровом национальном конгрессе ОПК.

Он отметил, что кадровый дефицит, который возник в связи с кратным увеличением производства в ОПК, сократился, при этом потребность в специалистах по-прежнему остается.