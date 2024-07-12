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Интерфакс-АВН

В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК

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Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160
Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) требуется порядка 140 тыс. специалистов, из них 35 тыс. на предприятиях, обеспечивающих СВО, заявил замдиректора департамента ОПК Минпромторга РФ Александр Чижов.

"Сейчас по линии ОПК у нас порядка 140 тысяч вакантных мест. Причем для организаций, которые обеспечивают СВО, - около 35 тысяч. Это достаточно серьезный вызов, который мы должны сами преодолеть", - сказал Чижов на Втором кадровом национальном конгрессе ОПК.

Он отметил, что кадровый дефицит, который возник в связи с кратным увеличением производства в ОПК, сократился, при этом потребность в специалистах по-прежнему остается.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОПК АО
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1 комментарий
№1
12.07.2024 02:06
Релокантов мильен чел, им хочется вернуться от нищеты  в Азиях и Закавказьях, местные чморят чиновнички. За бронь все вернутся даже не в столицы и на Север с дальним.
0
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