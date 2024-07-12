Общая мощность строящихся в КНР ветряных и солнечных электростанций вдвое превосходит объем производства «зеленой энергии» в мире

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Пока на Западе рассказывают о катастрофическом воздействии глобального потепления на нашу планету и призывают весь мир переходить на альтернативные источники энергии, чтобы снизить выбросы CO2, Китай без особой огласки уже приступил к делу. Так, количество ветряных и солнечных электростанций, находящихся в стадии строительства в КНР, в будущем будут вырабатывать энергии почти вдвое больше объема производства в остальных странах вместе взятых, пишет The Guardian со ссылкой на отчет неправительственной организации Global Energy Monitor (GEM).

В материале говорится, что общее количество строящихся ветряных и солнечных электростанций в Китае сможет генерировать до 339 ГВт, что вдвое превышает общемировые темпы развития «зеленой энергетики» и более чем в 8 раз аналогичный показатель в США, где строятся ветряные и солнечные электростанции общей мощностью в 40 ГВт.

В то же время журналисты подчеркивают, что исследователи из GEM рассматривали только солнечные фермы мощностью 20 МВт и более. Это значит, что общий объем солнечной энергии в Китае может быть намного выше, поскольку на небольшие фермы приходится около 40% солнечной генерации в стране.

Как пишут авторы статьи, в последние годы в КНР наблюдается бум возобновляемых источников энергии, чему способствует мощная государственная поддержка. В период с марта 2023 по март 2024 года в Китае было установлено больше солнечных панелей, чем за предыдущие три года вместе взятые, и больше, чем в остальном мире за аналогичный период. При этом Поднебесная находится на пути к достижению показателя в 1200 ГВт выработки «зеленой энергии» к концу 2024 года, что на шесть лет опережает цель правительства.