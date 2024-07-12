Войти
Военное обозрение

Общая мощность строящихся в КНР ветряных и солнечных электростанций вдвое превосходит объем производства «зеленой энергии» в мире

105
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пока на Западе рассказывают о катастрофическом воздействии глобального потепления на нашу планету и призывают весь мир переходить на альтернативные источники энергии, чтобы снизить выбросы CO2, Китай без особой огласки уже приступил к делу. Так, количество ветряных и солнечных электростанций, находящихся в стадии строительства в КНР, в будущем будут вырабатывать энергии почти вдвое больше объема производства в остальных странах вместе взятых, пишет The Guardian со ссылкой на отчет неправительственной организации Global Energy Monitor (GEM).

В материале говорится, что общее количество строящихся ветряных и солнечных электростанций в Китае сможет генерировать до 339 ГВт, что вдвое превышает общемировые темпы развития «зеленой энергетики» и более чем в 8 раз аналогичный показатель в США, где строятся ветряные и солнечные электростанции общей мощностью в 40 ГВт.

В то же время журналисты подчеркивают, что исследователи из GEM рассматривали только солнечные фермы мощностью 20 МВт и более. Это значит, что общий объем солнечной энергии в Китае может быть намного выше, поскольку на небольшие фермы приходится около 40% солнечной генерации в стране.

Как пишут авторы статьи, в последние годы в КНР наблюдается бум возобновляемых источников энергии, чему способствует мощная государственная поддержка. В период с марта 2023 по март 2024 года в Китае было установлено больше солнечных панелей, чем за предыдущие три года вместе взятые, и больше, чем в остальном мире за аналогичный период. При этом Поднебесная находится на пути к достижению показателя в 1200 ГВт выработки «зеленой энергии» к концу 2024 года, что на шесть лет опережает цель правительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
28.08.2006
Первая в России негосударственная авиакомпания "Волга-Днепр" вышла в мировые лидеры авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов
25.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
24.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Россия имеет технологические преимущества в сфере космических транспортных систем
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых