Космические силы США заключили контракт на разработку автономной системы маневрирования и стыковки космических аппаратов

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Одним из основных направлений, по которому в сегодняшнем мире можно судить о величии той или иной страны, является космос. И крупные державы стараются не экономить на этом.

Так, в Соединённых Штатах определились с компанией, которая будет разрабатывать автономную систему маневрирования и стыковки космических аппаратов. Космические силы США заключили контракт с компанией из Калифорнии Turion Space на 1,9 миллиона долларов.

Turion Space должна заняться разработкой передовых технологий для взаимодействия с нежелательными космическими объектами (космический мусор) и облегчения вывода с орбиты неактивных спутников.

По словам генерального директора Turion Space Райана Вестердала, новые разработки планируется продемонстрировать уже в 2026 году с участием корабля-носителя Droid.

На корабле будут размещены специальные мини-аппараты, оснащенные грейферами (грузозахватные приспособления) для захвата обломков космических объектов. Эти устройства захвата объектов будут разрабатываться в рамках контракта с Космическими силами США и частично финансироваться NASA.

Основной целью своей деятельности в компании Turion Space называют борьбу с космическим мусором.