"Правомочность" Байдена омрачает саммит НАТО, подвергая сомнению прочность "американского лидерства" (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: состояние Байдена омрачило саммит НАТО

"Саммитом последнего шанса" назвал автор статьи в Asharq Al-Awsat встречу НАТО в Вашингтоне. Попытки Зеленского убедить союзников поддержать план помощи Украине столкнулись с плачевным состоянием президента США, которое вызывает у мира сомнения в прочности "американского лидерства".

Наджлаа Хабрири

Украина в центре переговоров... и Пекин осуждает клевету НАТО

Когда Владимир Зеленский согласился лично участвовать в саммите НАТО, его цель была ясна: убедить западных союзников согласиться с планом финансовой и военной поддержки Украины в долгосрочной перспективе, в рамках сделки, которая выдержит потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Зеленский не ожидал, что столкнется с трудностями. И дело даже не в экс-президенте США, который скептически относится к предоставлению дополнительной помощи США Украине, а в его ближайшем союзнике, президенте США Джо Байдене.

Пока лидеры НАТО прибывают на авиабазу Эндрюс для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса, Белый дом занят опровержением заявлений о том, что Байден проходит лечение от болезни Паркинсона, и попытками положить конец призывам демократов [к Байдену] покинуть президентскую гонку и уступить место кандидату от Демократической партии вице-президенту Камале Харрис.

Спекуляции по поводу когнитивных способностей Байдена усилили опасения Европы. Она сомневается в том, что США твердо привержены НАТО и европейской безопасности в условиях, который высокопоставленный чиновник альянса назвал "самым опасным периодом, пережитым континентом со времен Второй мировой войны".

Саммит последнего шанса

Саммит НАТО проходит спустя 12 дней после провального выступления Байдена на первых президентских дебатах. Он может перезапустить избирательную кампанию Байдена и заставить замолчать, по крайней мере, на время, его оппонентов. Со вторника по четверг Байден проведет двусторонние встречи в Белом доме, расширенные встречи с лидерами НАТО и торжественные мероприятия, а кульминацией станет пресс-конференция для мировой прессы.

Двусторонние встречи, в частности, дадут возможность союзникам Вашингтона оценить работу Байдена, в то время как дипломаты всей планеты глубоко озабочены ухудшением здоровья "лидера свободного мира".Однако некоторые из наиболее известных международных союзников Байдена поспешили выразить ему косвенную поддержку. За несколько часов до прибытия в Вашингтон канцлер Германии подчеркнул свою уверенность в компетентности президента США и заявил, что "не беспокоится" о его физическом состоянии.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему не терпится встретиться с "ближайшим союзником" своей страны в ходе продолжительной двусторонней встречи в Белом доме в среду.

Союзники Байдена из Демократической партии также внимательно следят за работой президента, готовясь к концу недели дать четкий сигнал о поддержке его кампании, если Байдену удастся создать имидж сильного лидера, как он им обещал, или единогласно призвать его уйти в отставку, если тот не оправдает их ожиданий.

Утечки информации о "голосе", "походке" и "общем состоянии" президента США вызывают большой интерес у журналистов. Чиновники и лица, отвечающие за организацию встреч президента с приглашенными лидерами, сравнялись по значимости с пресс-секретарями второго и третьего эшелонов и политическими деятелями.

Проблема поддержки Украины

До открытия саммита НАТО Москва послала жесткий сигнал лидерам НАТО, совершив массированную бомбардировку Киева (под удары попали десятки объектов ВСУ, имеющих стратегическое значение для Киева, а также военный завод и склады с натовским оружием. — Прим. ИноСМИ).

Продолжение военной помощи Украине и растущие трещины в единстве Запада, начиная с Конгресса США и заканчивая европейскими лидерами, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, — на повестке саммита, приуроченного к 75-летию альянса.

По словам источника, знакомого с ходом саммита, Украина – главная тема юбилейного саммита НАТО.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, поддерживая право страны на самооборону перед лицом России, и эта постоянная поддержка является самой неотложной задачей на этом саммите, где лидеры обсудят дополнительную поддержку Киеву, а также долгосрочные финансовые обязательства", – добавил он.

Зеленский надеется получить больше систем ПВО, подчеркивая их важность для повышения способности Украины противостоять российским силам. Зеленский также стремится получить долгосрочные финансовые обязательства в преддверии возвращения Трампа в Белый дом в ноябре и возможной приостановки или сокращения помощи.

Выступая перед журналистами в пятницу, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 32 государства-члена НАТО ежегодно тратят около 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) на военную помощь Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, назвав это "базовым минимумом".

Сдерживание и оборона

Помимо Украины, лидеры стран НАТО обсудят реализацию укрепления "сдерживания и обороны", при этом страны-члены обязуются выделять на оборону 2% от своего ВВП.

"С 2014 года, после присоединения Россией Крыма, НАТО осуществило крупнейшее за последнее поколение усиление коллективной обороны, повысив свою способность защищать союзников на суше, на море, в воздухе, киберпространстве и космосе", – говорится на сайте Североатлантического альянса.

Глобальные альянсы... и недовольство Китая

Третий вопрос, который будет поднят на саммите, касается международного измерения альянса, который стремится расширить сферу своего влияния. В этой связи тот же информированный источник ссылается на заявление генерального секретаря НАТО о том, что альянс может противостоять угрозам на 360 градусов. Он говорит, что "хотя НАТО не хочет становиться глобальным полицейским, концепция безопасности становится все более глобальной".

НАТО, похоже, особенно заинтересовано в укреплении своих альянсов в Азии, поэтому на саммит были приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

"Приглашение официальных лиц из стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что наша безопасность не региональная, а глобальная", – заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что ситуация на Украине показывает, как тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Пекин поспешил осудить эти заявления, которые он назвал "клеветническими". Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил: "НАТО позиционирует себя как региональная оборонительная организация, хотя на самом деле продолжает прорываться на новые территории, развязывая повсюду войны".

"Так называемая безопасность НАТО обеспечивается за счет безопасности других стран, действия альянса создают чрезвычайно высокие риски для безопасности в мире и регионе", – сказал он, призвав НАТО "прекратить создавать воображаемых врагов".